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15:50, 3 июня 2025Из жизни

Заключенный совершил побег на красном тракторе

В Австралии заключенный пустился в бега на красном тракторе
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Michael Graeme Rennie

Michael Graeme Rennie. Фото: Queensland Police

В штате Квинсленд, Австралия, сотрудники исправительного центра ищут заключенного, угнавшего красный трактор и пустившегося в бега. Об этом сообщает news.com.au.

43-летнего Майкла Грэма Ренни приговорили к шести годам и трем месяцам в исправительном центре по нескольким обвинениям. Его признали виновным в нападении на человека, нарушении правил дорожного движения, кражах, а также преступлениях, связанных с наркотиками.

Мужчина имел доступ к трактору, поскольку работал на нем на ферме в качестве наказания. Последний раз его видели в кабине сельскохозяйственной машины. Через несколько часов Ренни уже исчез. Считается, что он сбежал на свободу на тракторе.

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Детектив-инспектор полиции Квинсленда Джейсон Четхэм рассказал, что заключенный, скорее всего, направился к семье. Он отметил, что найти Ренни будет не так легко, поскольку трактора в Квинсленде — обычное явление на дорогах. Полицейские надеются на помощь местных жителей. Они призвали их сообщить им, если они увидят беглеца.

Ранее сообщалось, что в США десять преступников сбежали из тюрьмы в штате Луизиана и оставили издевательские надписи на месте побега. Они написали на стене: «Это было просто, лол» и «Мы невиновны», а также нарисовали рожицу с высунутым языком.

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