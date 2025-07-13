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23:31, 13 июля 2025Бывший СССР

К расправе над полковником СБУ в Киеве оказались причастны граждане Азербайджана

К расправе над полковником СБУ в Киеве Вороничем причастны граждане Азербайджана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

К расправе над полковником Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве Иваном Вороничем оказались причастны граждане Азербайджана. Об этом заявил главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов.

Выяснилось, что некий Хагани Гулализада нелегально прибыл на территорию Украины. В феврале мужчина пытался официально пересечь границу, но выяснилось, что ему запрещен въезд в страну до 2030 года. Сообщницей киллера была Нармин Гулиева, приехавшая на Украину 15 мая из Молдавии.

СБУ заявила, что в ликвидации Воронича подозревались мужчина и женщина, которые сначала следили за ним, а затем им был передан пистолет с глушителем. Сразу после покушения они, по данным украинской спецслужбы, хотели залечь на дно, но были обнаружены в Киеве. При попытке задержания подозреваемые оказали сопротивление и были ликвидированы.

В Воронича стреляли в Киеве 10 июля. Сообщалось, что он оказался связан с терактом, в ходе которого лишился жизни один из лидеров донбасского ополчения Арсен Павлов (позывной Моторола).

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