К расправе над полковником СБУ в Киеве Вороничем причастны граждане Азербайджана

К расправе над полковником Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве Иваном Вороничем оказались причастны граждане Азербайджана. Об этом заявил главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов.

Выяснилось, что некий Хагани Гулализада нелегально прибыл на территорию Украины. В феврале мужчина пытался официально пересечь границу, но выяснилось, что ему запрещен въезд в страну до 2030 года. Сообщницей киллера была Нармин Гулиева, приехавшая на Украину 15 мая из Молдавии.

СБУ заявила, что в ликвидации Воронича подозревались мужчина и женщина, которые сначала следили за ним, а затем им был передан пистолет с глушителем. Сразу после покушения они, по данным украинской спецслужбы, хотели залечь на дно, но были обнаружены в Киеве. При попытке задержания подозреваемые оказали сопротивление и были ликвидированы.

В Воронича стреляли в Киеве 10 июля. Сообщалось, что он оказался связан с терактом, в ходе которого лишился жизни один из лидеров донбасского ополчения Арсен Павлов (позывной Моторола).