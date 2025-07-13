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23:59, 13 июля 2025Бывший СССР

На украинской границе приняли новые меры против уклонистов

На границе Украины установили проволоку, камеры и запустили БПЛА от уклонистов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На украинской границе приняли новые меры против мужчин, пытающихся покинуть страну и тем самым уклониться от мобилизации. Один из местных водителей показал на видео, что на западных границах страны на обочинах дорог растянули колючую проволоку, кадры публикует издание «Страна» в Telegram-канале.

На каждом столбе установили камеры видеонаблюдения, вокруг летают вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), «чтобы ни один украинец из этого рабства, из этого беспредела не сбежал», уточнил автор видео.

Ранее стало известно, что на Украине начали массово блокировать счета уклонистов. Вслучае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации граждане могут лишиться денег и жилья.

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