На Украине начали массово блокировать счета за нарушение правил мобилизации

На Украине начали массово блокировать счета уклонистов, в случае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации граждане могут лишиться денег и жилья, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на Минюст республики.

В случае, если украинец не оплатил взыскание, спустя 15 дней в рамках исполнительного производства блокируются банковские счета правонарушителя, взыскивается двойная сумма штрафа, а при отсутствии средств арестовывается иное имущество, включая машины, недвижимость и бытовые вещи.

Отмечается, что по состоянию на 1 мая территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вынесли полторы тысячи постановлений в отношении жителей только в Полтавской области.

Ранее глава рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов признал провал мобилизации. По мнению чиновника, украинские власти полностью провалили процесс мобилизации. Одной из причин негативного опыта Максимов назвал неясные сроки службы в составе украинской армии.