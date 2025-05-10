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16:47, 10 мая 2025Бывший СССР

На Украине признали провал мобилизации

Глава рекрутингового центра на Украине Максимов заявил о провале мобилизации
Андрей Шеньшаков

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов признал провал мобилизации. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала Espreso.

По мнению чиновника, украинские власти полностью провалили процесс мобилизации. Одной из причин негативного опыта Максимов назвал неясные сроки службы в составе украинской армии.

«Государство провалило процесс мобилизации целиком и полностью. Отсутствием мотивации, отсутствием должного финансирования. А также отсутствием четких сроков службы», — сообщил он.

Известно, что новый закон об усилении мобилизации в стране вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно указу, всем военнообязанным на Украине необходимо обновить свои данные в военкомате.

Ранее стало известно, что глава комитета Верховной Рады Украины Александр Завитневич заявил о негативном отношении к принудительной мобилизации, которую пользователи социальных сетей назвали «бусификацией».

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