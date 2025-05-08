В Раде жестко высказались о мобилизации на Украине

Глава комитета Рады Завитневич заявил о ненависти к принудительной мобилизации

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич признался, что ненавидит принудительную мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ), которую прозвали бусификацией. Его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мое личное мнение – я это люто ненавижу (...) Руководители, которые приходят, обычно они постоянно говорят: мы против этого, мы постоянно проводим разъяснительную работу», — сказал он.

При этом Завитневич указал, что практика подобной мобилизации и ее интенсивность различается, в зависимости от региона. Он также добавил, что существует большая проблема с неэффективностью судебной системы при рассмотрении дел уклонистов.

17 марта Верховный суд Украины узаконил незаконную мобилизацию, запретив увольнять со службы в ВСУ граждан, призванных с нарушениями. В суде заявили, что процедура призыва во время мобилизации является необратимой. Также отмечается, что признание процедуры противоправной «не вызывает восстановления предыдущего положения» мобилизованного.