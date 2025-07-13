На Украине рассказали об ожиданиях от «большого заявления» Трампа по России

Депутат Рады Дубинский высказался об анонсированном заявлении Трампа по России

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, сделал прогноз об анонсированном «большом заявлении» президента США Дональда Трампа по России. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Как отметил политик, заявление американского лидера, с которым тот пообещал выступить 14 июля, покажет, «станет ли война [экс-президента США Джо] Байдена — войной Трампа». «Мой прогноз — нет», — написал он.

Трамп пообещал выступить с важным заявлением по России. Он не раскрыл его содержание, но сообщил, что разочаровался в Москве, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель».

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет заявления Трампа, чтобы понять, что он имел в виду. По словам Пескова, Москва будет тщательно фиксировать все нюансы в комментариях американского президента.