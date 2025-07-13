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23:15, 13 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали об ожиданиях от «большого заявления» Трампа по России

Депутат Рады Дубинский высказался об анонсированном заявлении Трампа по России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, сделал прогноз об анонсированном «большом заявлении» президента США Дональда Трампа по России. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Как отметил политик, заявление американского лидера, с которым тот пообещал выступить 14 июля, покажет, «станет ли война [экс-президента США Джо] Байдена — войной Трампа». «Мой прогноз — нет», — написал он.

Трамп пообещал выступить с важным заявлением по России. Он не раскрыл его содержание, но сообщил, что разочаровался в Москве, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель».

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет заявления Трампа, чтобы понять, что он имел в виду. По словам Пескова, Москва будет тщательно фиксировать все нюансы в комментариях американского президента.

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