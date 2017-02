Шайя ЛаБаф перенес свой протест против Трампа в Нью-Мексико

Актер Шайя ЛаБаф перенес свою протестную акцию против президента США Дональда Трампа He will not divide us в театр «Эль-Рей» в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает портал Artnet в понедельник, 20 февраля.

До этого перформанс проходил в Нью-Йоркском музее, но его закрыли через три недели после запуска в связи с угрозой для посетителей и сотрудников: под камерой часто проходили беспорядки и драки между сторонниками и противниками Трампа.

ЛаБаф обвинил музей в преклонении перед Дональдом Трампом и сказал, что с самого начала они никак не помогали ему в решении проблем с организацией. Также, по его словам, они неправильно трактовали проект как политический митинг, в то время как он задумывался как перформанс.

26 января Шайя ЛаБаф был арестован полицией за нападение на одного из участников акции. Как сообщается в рапорте, он дернул мужчину за шарф, и тот упал на землю.

Акция стартовала 20 января и, по задумке автора, должна была продолжаться четыре года — на протяжении всего президентского срока Трампа. Актер разместил камеру у Нью-Йоркского музея: основная идея заключалась в том, чтобы любой желающий мог подойти к камере и сказать «Он не разделит нас». Видеотрансляция с акции велась круглосуточно.

Шайя ЛаБаф наиболее известен как актер таких фильмов, как «Трансформеры», «Индиана Джонс и Хрустальный череп» и «Нимфоманка». Это уже не первый перформанс с его участием. В ноябре 2015 года он провел три дня в кинотеатре за просмотром всех фильмов, в которых снимался, а все происходящее в зале транслировалось в интернет.