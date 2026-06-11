Появились подробности о зарезавшем россиянина и его сына-школьника иностранце

Зарезавший мужчину в Подмосковье оказался его несовершеннолетним работником

Учинивший расправу в подмосковной деревне оказался несовершеннолетним работником хозяина дома. Об этом пишет ТАСС

Собеседник агентства рассказал, что иностранный подросток приехал в Россию в апреле и стал подрабатывать у хозяина дома, которого потом убил. После совершения преступления иностранец скрылся на машине потерпевшего.

Трагедия произошла в ночь на 11 июня в деревне Терновка под Наро-Фоминском. Напавший нанес ножевые ранения 55-летнему хозяину дома Вячеславу П. и его 13-летнему сыну Ивану. Мужчина не выжил, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Напавшего уже задержали.