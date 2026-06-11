Ворвавшийся с ножом в дом и изрезавший отца и сына-школьника россиянин задержан

Изрезавший ножом отца и сына в подмосковной деревне оказался уроженцем ближнего зарубежья

Учинивший расправу в подмосковной деревне мужчина задержан полицией. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, нападавший является выходцем одной из стран ближнего зарубежья. Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

Трагедия произошла ночью в деревне Терновка под Наро-Фоминском. Напавший нанес ножевые ранения 55-летнему хозяину дома Вячеславу П. и его 13-летнему сыну Ивану. Мужчина не выжил, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.