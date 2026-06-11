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Силовые структуры
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13:08, 11 июня 2026Силовые структуры

Незнакомец с ножом ворвался в дом россиян и устроил резню

В подмосковной деревне мужчина ворвался в дом и зарезал хозяина, его сын получил ранения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В подмосковной деревне незнакомец с ножом ворвался в дом и устроил резню. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Трагедия произошла ночью в деревне Терновка под Наро-Фоминском. Напавший нанес ножевые ранения 55-летнему хозяину дома Вячеславу П. и его 13-летнему сыну Ивану. Мужчина не выжил, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напавший задержан полицейскими, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Им оказался гражданин государства ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что в Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнюю девушку. Она пришла за отцом и получила удар ножом от хозяйки дома.

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