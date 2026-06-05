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14:16, 5 июня 2026Силовые структуры

Школьница пришла за отцом к соседке и получила удар ножом

В Бурятии россиянка ударила ножом школьницу, пришедшую к ней за отцом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 июня Улан-Удэ обвиняемая у себя дома на улице Былинной распивала спиртные напитки с соседом. Застолье прервала несовершеннолетняя дочь мужчины. Школьница попросила отца пойти домой. Это привело к ссоре девочки с хозяйкой, которая, будучи пьяной, схватила нож и вонзила в грудь ребенку.

Школьница выжила, а агрессивную россиянку заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что девочка напала с ножом на учителя музыки в одной из школ на севере Москвы.

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