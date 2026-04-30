Московская школьница набросилась с ножом на учителя

Девочка напала с ножом на учителя в московской школе, с ней работает психолог

Девочка напала с ножом на учителя музыки в одной из школ на севере Москвы. Об этом в четверг, 30 апреля, пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел днем ранее в столичном районе Ховрино. Во время урока музыки одна из школьниц вела себя вызывающе, так что учителю пришлось ее пересадить. Недовольная таким решением девочка достала нож и набросилась на педагога со спины. Он сильно не пострадал, так как ранение оказалось касательным.

Ученицу задержали. Сейчас с ней работает психолог.

Ранее в Московской области жителю Каширы дали шесть лет по делу о расправе над своим другом.