Московская школьница набросилась с ножом на учителя

Девочка напала с ножом на учителя музыки в одной из школ на севере Москвы. Об этом в четверг, 30 апреля, пишет «Московский комсомолец».
Инцидент произошел днем ранее в столичном районе Ховрино. Во время урока музыки одна из школьниц вела себя вызывающе, так что учителю пришлось ее пересадить. Недовольная таким решением девочка достала нож и набросилась на педагога со спины. Он сильно не пострадал, так как ранение оказалось касательным.
Ученицу задержали. Сейчас с ней работает психолог.
