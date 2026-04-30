Россиянин поругался с другом и насадил его на шампур

Житель Каширы заколол друга шампуром и был признан судом неосторожным

В Московской области жителю Каширы дали шесть лет по делу о расправе над своим другом. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, 13 июня 2025 года осужденный вместе с другом распивал алкоголь в одноэтажном домике в Кашире. В ходе застолья мужчины поспорили, началась борьба. Гость схватил хозяина за затылок и пригрозил ему расправой. Тогда хозяин схватил подвернувшийся под руку шампур и вонзил его в грудь соперника, буквально насадив его на инструмент для приготовления мяса.

Судом установлено, что умысел подсудимого был направлен именно на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни, а уход мужчины из жизни квалифицировали, как расправу по неосторожности.

