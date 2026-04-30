Силовые структуры
12:22, 30 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин поругался с другом и насадил его на шампур

Владимир Седов
Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области»

В Московской области жителю Каширы дали шесть лет по делу о расправе над своим другом. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, 13 июня 2025 года осужденный вместе с другом распивал алкоголь в одноэтажном домике в Кашире. В ходе застолья мужчины поспорили, началась борьба. Гость схватил хозяина за затылок и пригрозил ему расправой. Тогда хозяин схватил подвернувшийся под руку шампур и вонзил его в грудь соперника, буквально насадив его на инструмент для приготовления мяса.

Судом установлено, что умысел подсудимого был направлен именно на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни, а уход мужчины из жизни квалифицировали, как расправу по неосторожности.

Ранее в Йошкар-Оле мужчина из ревности заколол ножом нового мужчину возлюбленной.

    Последние новости

    Зеленский отреагировал на идею о перемирии на 9 Мая

    Стало известно о находке на месте прогремевшего в Москве взрыва

    Россия вошла в число самых крупных поставщиков чипсов

    В России назвали важным разговор Путина и Трампа

    Руферов связали с атакой беспилотников по российскому городу

    Россиян предупредили об атаке мошенников с помощью СМС

    Россиянин поставил на голы в Лиге чемпионов и выиграл 500 тысяч рублей

    78-летний актер рассказал о результатах пяти лет лечения от рака

    Производитель смартфонов добился рекордного роста прибыли

    Пессимизм российской промышленности снизился

    Все новости
