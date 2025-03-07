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14:08, 7 марта 2025Силовые структуры

Россиянин устроил ссору с новым мужчиной бывшей возлюбленной и заколол его ножом

В Йошкар-Оле мужчина из ревности заколол ножом нового мужчину возлюбленной
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СКР

В Республике Марий Эл предстанет перед судом житель Йошкар-Олы, обвиняемый в расправе над соперником на почве ревности. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 23 декабря 2024 года обвиняемый заметил возле дома на бульваре Ураева бывшую возлюбленную в компании нового мужчины. На почве ревности он затеял с соперником ссору, а затем нанес ему сильный удар кулаком в лицо, после чего выхватил нож. Он также нанес мужчине шесть колотых ран в шею, спину и корпус. Все они оказались не совместимы с жизнью.

Подозреваемый сбежал, но вскоре был задержан. На период предварительного расследования судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Тамбовской области 16-летний школьник заколол друга на своем дне рождения.

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