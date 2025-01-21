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18:45, 21 января 2025Силовые структуры

Школьник позвал гостей на день рождения и заколол одного из них ножом

В Тамбовской области 16-летний школьник заколол друга на своем дне рождения
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Тамбовской области в отношении 16-летнего подростка возбудили дело о расправе. Об этом во вторник, 21 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 февраля 2024 года обвиняемый решил отметить свой 16-й день рождения в кругу друзей. В ходе празднования у именинника произошел конфликт с 21-летним гостем. После краткого обмена грубыми репликами юноша схватил со стола нож и воткнул его в шею соперника. Полученная колотая рана оказалась несовместима с жизнью.

На период следствия подростку избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

20 января суд в Реже заключил под стражу двух молодых людей, которые расправились с прохожим и попытались сжечь его тело.

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