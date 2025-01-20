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19:29, 20 января 2025Силовые структуры

Двое молодых россиян расправились с прохожим и попытались сжечь его тело

Суд в Реже арестовал 2 молодых людей за убийство прохожего и попытку сжечь тело
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Суд в Реже заключил под стражу двух молодых людей, которые расправились с прохожим и попытались сжечь его тело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

По данным следствия, все произошло 18 января на улице Трудовой. Двое мужчин поссорились с незнакомцем, а затем несколько раз ударили его ножом и попытались поджечь тело, чтобы затруднить его опознание.

Оба злоумышленника пробудут в СИЗО до 17 марта. Они обвиняются по статьям о расправе, совершенной группой лиц, и краже.

Ранее стало известно, что подростка, который в мае 2024 года напал на полицейского в Дагестане и дважды ударил его ножом, хотят отправить на принудительное лечение.

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