BZ: Мира и стабильности в Европе можно достичь только вместе с Россией, а не против нее

Мира и стабильности в Европе можно достичь только вместе с Россией, а не против нее. Об этом заявил бывший командующий ВМС Кай-Ахим Шенбах в интервью для Berliner Zeitung (BZ).

По его словам, эта «часто повторяемая мантра» не менее важна и в свете конфликта на Украине. Эксперт также подчеркнул, что это противостояние не является европейским.

«Я глубоко обеспокоен тем, что Германия и Европейский Союз могут выйти за рамки очевидного уровня поддержки подвергшейся нападению стране в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и, как лунатики, скатиться к роли воюющей стороны», — сказал он.

Ранее сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что правительство Германии намеренно обостряет отношения с Россией. По ее мнению, таким образом Берлин отвлекает внимание от провалов государства, включая расследование взрывов на газопроводах «Северный поток».

