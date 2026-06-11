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15:01, 11 июня 2026Мир

Европе предрекли отсутствие мира без России

BZ: Мира и стабильности в Европе можно достичь только вместе с Россией, а не против нее
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Мира и стабильности в Европе можно достичь только вместе с Россией, а не против нее. Об этом заявил бывший командующий ВМС Кай-Ахим Шенбах в интервью для Berliner Zeitung (BZ).

По его словам, эта «часто повторяемая мантра» не менее важна и в свете конфликта на Украине. Эксперт также подчеркнул, что это противостояние не является европейским.

«Я глубоко обеспокоен тем, что Германия и Европейский Союз могут выйти за рамки очевидного уровня поддержки подвергшейся нападению стране в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и, как лунатики, скатиться к роли воюющей стороны», — сказал он.

Ранее сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что правительство Германии намеренно обостряет отношения с Россией. По ее мнению, таким образом Берлин отвлекает внимание от провалов государства, включая расследование взрывов на газопроводах «Северный поток».

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