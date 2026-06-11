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14:55, 11 июня 2026Бывший СССР

Кент из ВС РФ раскрыл подробности взятия Роскошного

Российский военный Кент: ВС РФ начали штурм Роскошного, пока бойцы ВСУ спали
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные начали штурм Роскошного в Донецкой Народной Республике (ДНР) рано утром, пока бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спали. Об этом рассказал военнослужащий армии России с позывным Кент, передает ТАСС.

«Трудно было, рисковали, заходили утром пораньше, пока противник спал, отдыхал в момент, и мы этот момент ловили. Все пацаны (штурмовики ВС РФприм. «Ленты.ру»), все живы были, удачно заходили, красиво», — рассказал он.

Военный отметил, что российских штурмовиков снабжали, сбрасывая провизию и боеприпасы с беспилотников.

О взятии Роскошного стало известно 11 июня. Как сообщили в Минобороны России, населенный пункт взяли бойцы группировки войск «Юг».

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