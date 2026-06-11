Москвичка согласилась позировать фотографу на улице и стала жертвой сталкинга

Shot: Жительница Москвы согласилась на фотоссесию на улице и стала жертвой сталкинга

21-летняя жительница Москвы согласилась позировать фотографу на улице у Павелецкого вокзала и стала жертвой сталкинга. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Горожанка рассказала, что к ней подошел мужчина и представился фотографом. Он показал девушке кадры, которые ему удалось сделать. Кроме того, новый знакомый отметил, что у москвички очень подходящий типаж для портретных съемок. Фотограф предложил обменяться контактами. Девушка согласилась, поскольку в прошлом встречалась со схожими работами в столице.

Как утверждает девушка, позже мужчина написал ей. За фотосессию он начал требовать интимную близость. Он делал недвусмысленные комплименты ногам москвички и просил записать с ними кружок в мессенджере. Девушка заблокировала фотографа, однако спустя время он стал присылать сообщения с других аккаунтов, настаивая о встрече.

Горожанка напугана и никуда не выходит одна по вечерам. Она намерена написать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что москвич годами преследовал бывшую жену с помощью GPS-маячков и камер в подъездах.