Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 11 июня 2026Россия

Москвичка согласилась позировать фотографу на улице и стала жертвой сталкинга

Shot: Жительница Москвы согласилась на фотоссесию на улице и стала жертвой сталкинга
Майя Назарова

Фото: Tiko Aramyan / Shutterstock / Fotodom

21-летняя жительница Москвы согласилась позировать фотографу на улице у Павелецкого вокзала и стала жертвой сталкинга. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Горожанка рассказала, что к ней подошел мужчина и представился фотографом. Он показал девушке кадры, которые ему удалось сделать. Кроме того, новый знакомый отметил, что у москвички очень подходящий типаж для портретных съемок. Фотограф предложил обменяться контактами. Девушка согласилась, поскольку в прошлом встречалась со схожими работами в столице.

Как утверждает девушка, позже мужчина написал ей. За фотосессию он начал требовать интимную близость. Он делал недвусмысленные комплименты ногам москвички и просил записать с ними кружок в мессенджере. Девушка заблокировала фотографа, однако спустя время он стал присылать сообщения с других аккаунтов, настаивая о встрече.

Горожанка напугана и никуда не выходит одна по вечерам. Она намерена написать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что москвич годами преследовал бывшую жену с помощью GPS-маячков и камер в подъездах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В здание МИД в Москве приехали послы Германии, Великобритании и Франции. Что известно о новом витке переговоров?

    Москвичам спрогнозировали скорый спад жары

    Обнаружено средство для снижения риска ревматоидного артрита

    Лолита появилась на публике в украшениях за 2,4 миллиона рублей

    Россиянам посоветовали забрать деньги из некоторых банков

    Названы самые популярные песни о России

    Попытку депутата определять ключевую ставку вместе с Центробанком раскритиковали

    Обнародованы подробности о погибшем в резне жителе Подмосковья

    США запустят ускоренное оформление виз за дополнительную плату

    Россиян предупредили о возможности не открыть автомобиль в жару

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok