Москвич годами преследовал экс-жену с помощью GPS-маячков и камер в подъездах

Shot: москвич три года преследует экс-жену с помощью GPS-маячков и камер

Москвич три года преследует экс-жену с помощью GPS-маячков и камер в подъездах. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

37-летняя жительница столицы в беседе с изданием отметила, что издевательства со стороны мужа начались сразу после свадьбы, но, когда она забеременела, побои прекратились.

Россиянка рассчитывала, что возлюбленный «перевоспитался», однако после рождения дочери супруг вновь стал поднимать на нее руку. Последняя вспышка гнева закончилась погромом в квартире, когда женщина попросила поправить крепеж на телевизоре и случайно его уронила. Муж, по ее словам, разозлился, схватил молоток и начал крушить все вокруг. Шкафы, стекла, окна и вся мебель были уничтожены, в том числе и тот самый телевизор.

Москвичка быстро подала на развод. Вместе с ребенком она на время спряталась в другой квартире. А когда вернулась в свою, муж-сталкер стал преследовать ее, караулить у подъезда, проникать в дом и угрожать физической расправой.

Подобное, как утверждает москвичка, продолжается уже три года. Полицейские на заявления женщины никак не реагируют. Сейчас она наняла адвоката и готова добиваться для экс-супруга наказания во что бы то ни стало.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковной Балашихи неделю жила с пулей в спине и отказывалась идти к врачам. 56-летняя россиянка до этого поругалась с пьяным сожителем. Мужчина приревновал ее и стал избивать.