Россиянка неделю жила с пулей в спине и отказывалась идти к врачам
Жительница подмосковной Балашихи неделю жила с пулей в спине и отказывалась идти к врачам. Об этом стало известно MK.RU.
По сведениям издания, 56-летняя россиянка до этого поругалась с пьяным сожителем. Мужчина приревновал ее и стал избивать.
Женщина не заметила, как возлюбленный достал травматический пистолет и выстрелил в ее сторону.
Пострадавшая призналась, что боль в спине долго не проходила, но она не торопилась обращаться в медицинское учреждение. Она пыталась излечиться самостоятельно.
Приехав к родственнице, жительница Балашихи попросила ее посмотреть — та обнаружила ранение. Женщину доставили в больницу, где хирурги извлекли пулю.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области неизвестные выстрелили в 40-летнюю женщину, собиравшую с 38-летним мужем кукурузу. Россиянку спасти не удалось.