Россиянка неделю жила с пулей в спине и отказывалась идти к врачам

MK.RU: жительница подмосковной Балашихи неделю жила с пулей в спине

Жительница подмосковной Балашихи неделю жила с пулей в спине и отказывалась идти к врачам. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, 56-летняя россиянка до этого поругалась с пьяным сожителем. Мужчина приревновал ее и стал избивать.

Женщина не заметила, как возлюбленный достал травматический пистолет и выстрелил в ее сторону.

Пострадавшая призналась, что боль в спине долго не проходила, но она не торопилась обращаться в медицинское учреждение. Она пыталась излечиться самостоятельно.

Приехав к родственнице, жительница Балашихи попросила ее посмотреть — та обнаружила ранение. Женщину доставили в больницу, где хирурги извлекли пулю.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области неизвестные выстрелили в 40-летнюю женщину, собиравшую с 38-летним мужем кукурузу. Россиянку спасти не удалось.