Неизвестные выстрелили в собиравшую кукурузу россиянку

Под Воронежем неизвестные застрелили женщину, собиравшую с мужем кукурузу в поле

В Воронежской области неизвестные выстрелили в 40-летнюю женщину, собиравшую с 38-летним мужем кукурузу. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, 17 февраля пара приехала на кукурузное поле около села Тихвинка. Они разделились и стали искать початки. Через час мужчина услышал звуки проезжающей машины и выстрел. Он побежал искать супругу и нашел ее на земле без сознания. Неизвестные выстрелили ей в голову. Потерпевшая не выжила.

Теперь на месте трагедии работают полицейские, следователи и прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

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