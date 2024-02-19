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14:49, 19 февраля 2024Силовые структуры

Неизвестные выстрелили в собиравшую кукурузу россиянку

Под Воронежем неизвестные застрелили женщину, собиравшую с мужем кукурузу в поле

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Воронежской области неизвестные выстрелили в 40-летнюю женщину, собиравшую с 38-летним мужем кукурузу. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, 17 февраля пара приехала на кукурузное поле около села Тихвинка. Они разделились и стали искать початки. Через час мужчина услышал звуки проезжающей машины и выстрел. Он побежал искать супругу и нашел ее на земле без сознания. Неизвестные выстрелили ей в голову. Потерпевшая не выжила.

Теперь на месте трагедии работают полицейские, следователи и прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что житель Красноярского края расправился с приятелем дочери за знаки внимания к ней.

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      Екатерина Кашурникова
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