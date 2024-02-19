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07:50, 19 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с приятелем дочери за знаки внимания к ней

Под Красноярском отец зарезал приятеля дочери за знаки внимания к ней

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Красноярском крае 58-летний местный житель расправился с 31-летним приятелем дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, днем 18 февраля обвиняемый выпивал с дочерью и ее другом. Нетрезвый гость в присутствии отца стал проявлять знаки внимания к женщине. Тогда россиянин сделал ему замечания, но потерпевший на них не реагировал. Отец разозлился, схватил кухонный нож и ударил оппонента в грудь. Тот не выжил.

Обвиняемый сам позвонил в полицию и скорую. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас мужчину поместили в СИЗО, он признал вину.

Ранее стало известно, что под Красноярском местный житель обвинил сожительницу в измене и получил ножом в грудь.

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      Екатерина Кашурникова
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