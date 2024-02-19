Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:14, 19 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин обвинил сожительницу в измене и получил ножом в грудь

Под Красноярском будут судить женщину, зарезавшую мужа из-за обвинений в измене

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Красноярском крае суд рассмотрит дело 46-летней местной жительницы о расправе над 34-летним сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, вечером 21 декабря 2023 года пара выпивала в своей квартире. Они поссорились, так как мужчина надумано обвинил подругу в измене. Тогда она схватила нож и вонзила потерпевшему в грудь. Он не выжил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Россиянка полностью признала вину, пока она находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что под Красноярском задержали мужчину за расправу над знакомым из-за застрявшей в лесу машины.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Нельзя исключать очередной попытки контрнаступления». В Генштабе рассказали о деятельности военных НАТО на Украине

      Российского военного осудили на 6,5 года за распространение наркотиков

      В Европе обеспокоились худшим сценарием для Украины при победе Трампа на выборах

      Россияне стали чаще откладывать покупку автомобиля

      Минобороны заявило о начале работы по разминированию дорог и зданий в Авдеевке

      Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с Москвой и закрыли счета россиян

      Россияне назвали главные проблемы при ремонте квартир

      Минобороны заявило о взятии под контроль коксохимического завода в Авдеевке

      На Украине раскритиковали гарантии Макрона и Шольца

      Назван пугающий ВСУ российский самолет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше