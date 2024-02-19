Россиянин обвинил сожительницу в измене и получил ножом в грудь

Под Красноярском будут судить женщину, зарезавшую мужа из-за обвинений в измене

В Красноярском крае суд рассмотрит дело 46-летней местной жительницы о расправе над 34-летним сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, вечером 21 декабря 2023 года пара выпивала в своей квартире. Они поссорились, так как мужчина надумано обвинил подругу в измене. Тогда она схватила нож и вонзила потерпевшему в грудь. Он не выжил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Россиянка полностью признала вину, пока она находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что под Красноярском задержали мужчину за расправу над знакомым из-за застрявшей в лесу машины.