Россиянина задержали за расправу над знакомым из-за застрявшей в лесу машины

СК: под Красноярском задержали мужчину за совершенное 17 лет назад убийство

Сотрудники правоохранительных органов в Красноярском крае задержали мужчину, подозреваемого в расправе над знакомым, совершенной 17 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

44-летний мужчина был задержан в Шушенском районе. Во время допроса он дал признательные показания и рассказал подробности случившегося. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, все произошло в октябре 2006 года. Жительница Сосновоборска заявила в полиции об исчезновении 30-летнего супруга, который накануне поехал навестить мать на своей машине. Спустя время оперативники обнаружили автомобиль мужчины в лесу, однако самого водителя найти не удалось. По факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело, но спустя время следствие приостановили. Через 17 лет оперативники повторно проанализировали материалы дела и установили личность причастного к исчезновению потерпевшего мужчины. Его задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим за совершение двух преступлений, связанных с лишением людей жизни.

По словам задержанного, в день исчезновения он вместе с потерпевшим поехал на машине в деревню Унер. В лесу автомобиль забуксовал и съехал в кювет, из-за чего между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта задержанный избил потерпевшего, задушил его, а затем оттащил тело к реке и сбросил в воду.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане арестовали 38-летнего жителя села Стерлибашево по подозрению в расправе над 25-летней девушкой.

