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20:22, 5 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин расчленил и закопал знакомую в лесу

В Башкирии арестовали мужчину, признавшегося в расчленении пропавшей знакомой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Башкортостане арестовали 38-летнего жителя села Стерлибашево по подозрению в расправе над 25-летней девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

О пропаже девушки 10 ноября в полицию сообщила мать. Женщина рассказала, что ее дочь перестала выходить на связь с 5 октября. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Под подозрение попал мужчина, в машину которого девушка села в ночь исчезновения. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Во время обысков мужчина признался в преступлении и рассказал, куда спрятал тело.

По версии следствия, ночью 5 ноября он встретился с потерпевшей и пригласил ее к себе домой. Однако по пути между ними произошла ссора, в результате которой мужчина стал душить знакомую. Когда она перестала подавать признаки жизни, фигурант испугался уголовной ответственности и решил скрыть преступление. Дома в ванной он расчленил россиянку ножом, после чего вывез пакеты в лес и закопал.

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      Илона Палей
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