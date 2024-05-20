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14:28, 20 мая 2024Силовые структуры

В отношении годами преследовавшего экс-жену москвича возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено дело в отношении мужчины, годами преследовавшего экс-жену
Начало событий в новости Москвич годами преследовал экс-жену с помощью GPS-маячков и камер в подъездах

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Москве в отношении годами преследовавшего экс-жену с помощью GPS-маячков в подъездах мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, полицейские обнаружили мужчину по его публикации в интернете. В ней он высказывает систематические угрозы бывшей супруге в расправе. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее стало известно, фигурант три года преследует экс-жену с помощью GPS-маячков и камер в подъездах. Об этом журналистам рассказала 37-летняя москвичка. По ее словам, издевательства со стороны мужа начались сразу после свадьбы, но когда она забеременела, побои прекратились.

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      Анна Габай
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