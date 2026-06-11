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15:06, 11 июня 2026Авто

Россиянам дали совет по мытью автомобилей

Юрист Измайлов призвал не мыть автомобили у водоемов
Александра Качан (Редактор)

Фото: amihan mallari / Shutterstock / Fotodom

Автомобили у водоемов или на пляже лучше не мыть. Об этом россиянам напомнил юрист Сергей Измайлов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, при мытье машины рядом с водоемами есть вероятность смыть в воду различные химические соединения. Такие действия считаются порчей земли. Кроме того, водителям напомнили о проезде или стоянке у водоема в неположенном месте, которых тоже следует избегать.

Измайлов добавил, что ситуация еще сложнее, если водоем служит для питьевого водоснабжения.

Ранее россиянам рассказали, как высокие температуры влияют на автомобиль. По словам экспертов, жара может существенно сказаться на работе электрических систем.

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