Россиянам дали совет по мытью автомобилей

Юрист Измайлов призвал не мыть автомобили у водоемов

Автомобили у водоемов или на пляже лучше не мыть. Об этом россиянам напомнил юрист Сергей Измайлов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, при мытье машины рядом с водоемами есть вероятность смыть в воду различные химические соединения. Такие действия считаются порчей земли. Кроме того, водителям напомнили о проезде или стоянке у водоема в неположенном месте, которых тоже следует избегать.

Измайлов добавил, что ситуация еще сложнее, если водоем служит для питьевого водоснабжения.

Ранее россиянам рассказали, как высокие температуры влияют на автомобиль. По словам экспертов, жара может существенно сказаться на работе электрических систем.