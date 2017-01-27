Актер Шайя ЛаБаф возобновил акцию протеста против Трампа после ареста

Актер Шайя ЛаБаф возобновил акцию протеста «Он нас не разделит» против президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает NME.

Накануне, 26 января, арестованный за нападение на прохожего артист был выпущен под залог. ЛаБафу вручили повестку в суд. Заседание назначено на 4 апреля.

Представитель Музея движущегося изображения, перед которым ЛаБаф устроил протест, заявил порталу TMZ, что учреждение рассматривает происходящее как акцию-инсталляцию. Он призвал посетителей мероприятия уважать друг друга и добавил, что из-за инцидента музей не будет прерывать онлайн-трансляцию происходящего.

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После инаугурации республиканца, прошедшей 20 января, 30-летний ЛаБаф запустил проект «Он нас не разделит». Актер установил на улице видеокамеру, с которой ведется онлайн-трансляция. В рамках акции он предложил прохожим говорить перед камерой фразу «Он нас не разделит».

26 января сотрудники правоохранительных органов арестовали ЛаБафа за нападение на прохожего. Как пишет The Guardian, актер схватил и поцарапал 25-летнего человека, заявившего на камеру, что «Гитлер все сделал правильно».

ЛаБаф снялся в фильмах «Трансформеры», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Нимфоманка», «Ярость» и «Паранойя». Актер также известен своими перформансами. В феврале 2016 года он целый день катался в лифте здания в Оксфорде (Англия) с незнакомцами, а в ноябре 2015 года в течение трех суток пересматривал собственные фильмы.