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15:07, 11 июня 2026Ценности

Популярная спортивная одежда вышла из моды по одной причине

Fashion Factory School: Спортивную одежду из технологичных тканей заменили вещи из хлопка
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Fashion Factory School»

Популярная спортивная одежда из технологичных тканей вышла из моды. Причину назвала школа бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School в Telegram.

По словам редакторов канала, фитнес-комплекты, состоящие из облегающих леггинсов и топов, стали пользоваться меньшим спросом. Теперь вещи из натуральных материалов, таких как хлопок или шерсть, заменили синтетические костюмы. Причиной тому стали исследования, которые доказывают содержание PFAS в составе инновационных тканей.

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