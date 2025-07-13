Депутат ГД Шеремет предрек развал ЕС в случае отсутствия сотрудничества с РФ

Европейскому союзу (ЕС) грозит развал, если там не смогут пересмотреть формат отношений с Россией в сторону сотрудничества. Такой прогноз в комментарии РИА Новости сделал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, из-за антироссийской политики экономика государств ЕС стала чувствительной и уязвимой к внешним и внутренним факторам, что впоследствии вызовет волну возмущения и «протестную детонацию» граждан.

Шеремет также отметил, что экономика европейских стран из-за высоких затрат на энергоресурсы не способна конкурировать с экономикой США. Как полагает депутат, причина заключается в действующей верхушке ЕС «во главе с безответственными политиками сродни Урсуле фон дер Ляйен», которые поставили себе цель — ценой благосостояния своих же граждан попытаться нанести политическое, экономическое и военное поражение РФ.

«Страны Евросоюза смогут сохранить свое объединение и не допустить развала экономики, только если там смогут перестроиться и пересмотреть формат экономических и политических отношений с Россией, отказавшись от санкционной политики в сторону сотрудничества», — объяснил Шеремет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку из-за выдвинутых против нее обвинений в коррупции.