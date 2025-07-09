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12:44, 9 июля 2025Мир

Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку из-за обвинений в коррупции

Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку из-за обвинений в коррупции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку из-за выдвинутых против нее обвинений в коррупции. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Пора уйти», — написал глава венгерского правительства, сопроводив публикацию портретом фон дер Ляйен.

Орбан давно выступает с жесткой критикой нынешнего руководства Евросоюза, в том числе его политики в области миграции, конфликта на Украине и санкций против России.

Уточняется, что голосование по вопросу о доверии главе ЕК состоится в Страсбурге 10 июля.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала с закупками Европейским союзом вакцин от COVID-19 во время пандемии. Для отстранения главы Еврокомиссии потребуется более двух третей голосов евродепутатов, присутствующих на заседании.

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