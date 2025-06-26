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12:20, 26 июня 2025Мир

Фон дер Ляйен оказалась под угрозой отставки

FT: Фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала с закупками вакцин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала с закупками Европейским союзом (ЕС) вакцин от COVID-19 во время пандемии. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Ультраправые депутаты Европарламента утверждают, что заручились достаточной поддержкой своего требования об отставке всего состава ЕК после того, как суд ЕС вынес решение против фон дер Ляйен по делу о переписках с руководителем фармкомпании», — пишет издание.

Для отстранения главы Еврокомиссии потребуется более двух третей голосов евродепутатов, присутствующих на заседании. В ЕП насчитывается 720 парламентариев, 401 из которых год назад проголосовал за фон дер Ляйен на выборах председателя ЕК. Однако, отмечает газета, часть депутатов уже отвернулась от нее из-за скандала с вакцинами и других разногласий.

Расследование против фон дер Ляйен началось в 2023 году, а 7 октября прошлого года начался судебный процесс. Ей были предъявлены обвинения в коррупции — ее обвинили в том, что она в частной переписке с главой фармацевтической компании Pfizer обсуждала закупку вакцин для Евросоюза, после чего удалила сообщения.

В мае Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро.

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