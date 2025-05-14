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10:56, 14 мая 2025Мир

Суд ЕС вынес решение по делу фон дер Ляйен

Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eva Manez / Reuters

Европейский суд юстиции признал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие переписки с руководством корпорации Pfizer по закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал доводы истца обоснованными», — отмечается в постановлении суда.

В начале 2023 года началось расследование против фон дер Ляйен. Главе ЕК предъявили обвинения в коррупции, указав на то, что она в частной переписке вела переговоры с главой фармацевтической компании Pfizer о закупке вакцин для Европейского союза (ЕС), а затем удалила сообщения. 7 октября стало известно о дате начала судебного процесса против фон дер Ляйен.

Как отмечает журнал Politcio, решение суда ЕС может повлиять на политическое будущее фон дер Ляйен, чей второй срок на посту председателя Еврокомиссии начался лишь 1 декабря.

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