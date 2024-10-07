Фон дер Ляйен захотели судить за отказ публиковать переписку о закупке вакцин Pfizer

FT: главу ЕК фон дер Ляйен будут судить за отказ публиковать переписку с Pfizer

Главу Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен будут судить за отказ публиковать личную переписку с руководством корпорации Pfizer по закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро. Об этом газете The Financial Times (FT) в письме сообщил Европейский суд.

Как следует из письма, рассмотрение дела, инициированного по запросу издания The New York Times (NYT), начнется 15 ноября. Ожидается, что в суде фон дер Ляйен даст показания о деталях переговоров с Pfizer, публикации которых NYT добивается в связи с законом о свободе информации.

В свою очередь, представители ЕК отказались комментировать статус главы ведомства в качестве ответчика в Европейском суде, отмечает FT.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возмутился «бизнесу» фон дер Ляйен по закупке вакцин Pfizer. Чиновник напомнил, что с подачи главы ЕК было закуплено 4,6 миллиарда доз вакцины от ковида на 71 миллиард евро.