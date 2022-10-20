Зампредседателя Совбеза Медведев раскритиковал трех европейских политиков

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал трех европейских политиков — главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом он написал в Telegram.

«Тетка Урсула фон как-то дер Ляйен с недетским размахом закупила у фармкорпорации Pfizer 4,6 (!) миллиарда доз вакцины от ковида на 71 (!) миллиард евро. Это по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС», — рассказал политик. По его словам, подобный бизнес, похоже, не вывезут даже толерантные европейские депутаты.

Вместе с тем он добавил, что Нобелевскую премию по экономике «за самый быстрый развал национальных финансов» заслуживает премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, а претендентом на Нобеля по медицине «за качественный распил денег на вакцины» является Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц встал на грязную дорогу упреков в сторону России в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. «Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — заключил Медведев.

Ранее зампред Совбеза выразил мнение, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о роли России в Закавказье является извращенным и неприемлемым. По словам политика, Макрон не обвинял Россию, а оправдывался сам.