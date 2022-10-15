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19:30, 15 октября 2022Россия

Медведев назвал извращенными слова Макрона о роли России в Закавказье

Медведев объяснил ущербным восприятием заявление Макрона о роли России в Закавказье

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о роли России в Закавказье является извращенным и неприемлемым. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Француз обвинил Россию, цитирую, в том, что она "нагнетает обстановку" на армяно-азербайджанской границе с целью "дестабилизации ситуации" на Кавказе и за его пределами. Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращенное и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны», — заявил он.

При этом Медведев подчеркнул, что заявление французского лидера можно объяснить с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия. По мнению зампреда Совбеза, Макрон не обвинял Россию, а оправдывался сам.

Ранее Макрон, говоря о конфликте Азербайджана и Армении, назвал роль России дестабилизирующей. По его мнению, Москва «явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению». Президент России Владимир Путин назвал заявления французского президента неприемлемыми и некорректными.

Слова Макрона также осудил президент Азербайджана Ильхам Алиев. После подобных заявлений Франция не сможет играть какую-либо роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметил Алиев, подчеркнув, что именно при посредничестве российской стороны боестолкновения на границе государств в сентябре были остановлены.

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Варвара Кошечкина
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