WSJ: В Пентагоне предупредили, что запросы Украины на оружие истощат запасы США

Запросы Украины на поставку вооружений могут истощить американские запасы. Об этом предупредил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби в секретной записке, предназначенной для министра обороны США, доступ к ней получила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Информация в документе гласит, какие потребности есть у Киева и какое оружие имеется в распоряжении у Соединенных Штатов для личных нужд. Эта записка запустила механизм, который в результате привел к недавней заморозке поставок части вооружений Украине.

Колби придерживается позиции, что армию США необходимо переориентировать на противодействие китайской угрозе как основной для американцев. По его мнению, ради этого можно пойти на компромисс в других регионах. Такой подход, вероятно, продиктован опасениями, что у Вашингтона не хватит средств для войны на три фронта (Европа, Китай и Ближний Восток).

Ранее сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал рекордные поставки оружия Украине. Вашингтон может выделить на эти цели более 3,85 миллиарда долларов.