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23:07, 13 июля 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал чистку в правительстве

Зеленский анонсировал «трансформацию исполнительной власти» на грядущей неделе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей неделе в стране ожидается «трансформация исполнительной власти». Его заявление передает Telegram-канал издания «Политика Страны».

В своем вечернем обращении Зеленский рассказал о встрече с действующим премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Раскрывая детали беседы, президент страны признал, что изменения в креслах украинского правительствах все же будут. В частности, он пообещал провести кадровые перестановки в сфере обороны и во всех проектах «ради устойчивости государства и общества».

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк спрогнозировал, что состав правительства Украины сменится 15 июля. Скорые обновления подтверждали еще несколько источников.

Недавно была раскрыта одна из возможных кандидатур на роль нового министра обороны Украины. Источники тогда сообщали, что Зеленский якобы уже принял решение о создании нового правительства. Кроме того, стало известно о том, что украинские власти намерены объединить некоторые министерства и перераспределить ряд полномочий.

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