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22:50, 1 июля 2025Мир

На Украине назвали дату замены правительства

Народный депутат Железняк: Состав правительства Украины сменится 15 июля
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Состав членов украинского правительства сменится 15 июля. С таким прогнозом выступил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в эфире канала «Новини.LIVE».

По его мнению, кабинет министров страны все же возглавит Юлия Свириденко. За отставкой действующего премьера Дениса Шмыгаля автоматически последует и отставка всего кабмина, пояснил Железняк. Он также заявил, что кадровые обновления в правительстве больше похожи на «передвижение кроватей из анекдота, чем на ротации, которые должны быть во время войны».

Ранее на Украине указали на обидчивость возможного нового премьер-министра. Источник в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» отметил, что у Свириденко всегда были премьерские амбиции, чего она и не скрывала. Однако из-за сложности ее характера и постоянных конфликтов у Зеленского возникали сомнения по поводу данной кандидатуры. Также подчеркивалось, что она болезненно относится к критике и публичным атакам.

В июне раскрыли подробности возможной отставки премьер-министра Украины. СМИ писали, что смена в правительственных креслах связана с вероятным усилением роли главы офиса президента Андрея Ермака.

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