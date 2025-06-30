На Украине указали на обидчивость возможного нового премьер-министра

«РБК-Украина»: Возможный новый премьер-министр Свириденко обидчива и конфликтна

Возможный новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко обидчива, невосприимчива к критике и конфликтна. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на неназванный источник в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Свириденко всегда имела премьерские амбиции и не скрывала этого, сообщает чиновник. Однако сложности ее характера и постоянные конфликты вызывали чувство неуверенности в ее назначении на этот высокий пост у Зеленского.

«У Юли бывают сложные коммуникации с коллегами по правительству, в частности, со [Ольгой] Стефанишиной (вице-премьер Украины по европейской интеграции — прим. "Ленты.ру"), если это касается каких-то вопросов по нашим обязательствам перед ЕС. Она иногда очень лично воспринимает рабочие споры и занимает позицию обиженной стороны, президент такое не любит», — заявил источник в «Слуге народа».

Он также отметил, что Свириденко болезненно относится к критике и публичным атакам на нее.

Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал замену премьер-министра и правительства на 7 июля.