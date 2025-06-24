На Украине анонсировали замену премьер-министра и правительства

Нардеп Гончаренко анонсировал замену премьер-министра и правительства Украины

Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко на 7 июля (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал замену премьер-министра и правительства на 7 июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, представителям правящей партии «Слуга народа» рассылают сообщения о внеочередной сессии Рады. Она пройдет с 7 по 8 июля.

«Чтобы сменить премьера и правительство», — заявил Гончаренко.

Нардеп отметил, что новым главой кабмина может стать нынешний министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она должна поехать на предстоящую конференцию по восстановлению Украины уже 10 июля. Именно с этим он связывает досрочную сессию Рады, плановая должна состояться 15 июля.

Ранее Алексей Гончаренко писал о том, что главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут назначить министром обороны страны. Он займет место Рустема Умерова.