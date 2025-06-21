Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:22, 21 июня 2025Бывший СССР

На Украине заявили о смене министра обороны

Гончаренко: Малюка могут назначить министром обороны Украины вместо Умерова
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Yves Herman / Reuters

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут назначить министром обороны вместо Рустема Умерова. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«На должность министра обороны рассматривают главу СБУ Василия Малюка», — написал он.

При этом политик отметил, что Умерова рассматривают на должность посла Украины в США.

Ранее Гончаренко заявлял, что заместителя министра обороны, министра по делам ветеранов Украины Наталию Калмыкову сменят на должности почти со стопроцентной гарантией. По словам украинского парламентария, причиной отставки Калмыковой станет отсутствие результатов и провал коммуникации с ветеранами и военнослужащими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сергей Тихановский вышел на свободу в Белоруссии

    Раскрыто местонахождение Тихановского после освобождения из тюрьмы

    Причину отказа от заседания НАТО по Украине объяснили

    Додик заявил о неготовности Европы к войне с Россией

    Додик указал на ошибки Зеленского

    Китай нашел новый рынок сбыта для своих дешевых электромобилей

    В российском городе лежаки в аренду начали сдавать за 11 тысяч рублей в день

    На Украине заявили о смене министра обороны

    В США прокомментировали освобождение политзаключенных в Белоруссии

    Украину предупредили о возможной потере американской помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости