На Украине заявили о смене министра обороны

Гончаренко: Малюка могут назначить министром обороны Украины вместо Умерова

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут назначить министром обороны вместо Рустема Умерова. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«На должность министра обороны рассматривают главу СБУ Василия Малюка», — написал он.

При этом политик отметил, что Умерова рассматривают на должность посла Украины в США.

Ранее Гончаренко заявлял, что заместителя министра обороны, министра по делам ветеранов Украины Наталию Калмыкову сменят на должности почти со стопроцентной гарантией. По словам украинского парламентария, причиной отставки Калмыковой станет отсутствие результатов и провал коммуникации с ветеранами и военнослужащими.