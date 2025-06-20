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14:20, 20 июня 2025Бывший СССР

На Украине сменят замминистра обороны

Гончаренко заявил, что на Украине сменят замминистра обороны Калмыкову
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместителя министра обороны, министра по делам ветеранов Украины Наталию Калмыкову сменят на должности почти со стопроцентной гарантией. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Немного инсайдов. В правительстве готовятся перестановки, и одно из самых вероятных изменений — министр ветеранов», — говорится в публикации.

По словам украинского парламентария, причиной отставки Калмыковой станет отсутствие результатов и провал коммуникации с ветеранами и военнослужащими.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский сменил главу миссии республики при НАТО. Согласно документам, с поста уволили Наталью Галибаренко, которая занимала его с 2021 года. Эту должность получит Алена Гетьманчук.

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