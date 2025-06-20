На Украине сменят замминистра обороны

Заместителя министра обороны, министра по делам ветеранов Украины Наталию Калмыкову сменят на должности почти со стопроцентной гарантией. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.
«Немного инсайдов. В правительстве готовятся перестановки, и одно из самых вероятных изменений — министр ветеранов», — говорится в публикации.
По словам украинского парламентария, причиной отставки Калмыковой станет отсутствие результатов и провал коммуникации с ветеранами и военнослужащими.
13 июня президент Украины Владимир Зеленский сменил главу миссии республики при НАТО. Согласно документам, с поста уволили Наталью Галибаренко, которая занимала его с 2021 года. Эту должность получит Алена Гетьманчук.