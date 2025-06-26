Подробности возможной отставки премьер-министра Украины раскрыли

Страна.ua: Возможная отставка Шмыгаля связана с усилением Ермака

Возможная отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля связана с попыткой усилить политические позиции главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и с тем, чтобы «выпустить пар» у украинского общества. Такое мнение, ссылаясь на источники, близкие к Банковой, высказывает издание «Страна.ua».

«Слухи о грядущей отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, в последние годы традиционные для политического июня в Украине, похоже, в этот раз могут сбыться. (...) Похоже, Ермак близок к своей цели убрать Шмыгаля. Возможно, это произойдет уже в июле», — пишет издание.

Как отмечается, заменить Шмыгаля должна нынешний первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, которая является кадром Ермака. По мнению депутатов, которых опросило издание, в управлении государством ничего не изменится с заменой премьера, а переназначение связано в первую очередь с усилением позиций Ермака и для пиар-акции для успокоения общества после нескольких коррупционных скандалов и проблем на фронте.

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что замена Шмыгаля может привести к тому, что украинское правительство станет полностью нелегитимным. Если это произойдет, то незаконными станут как указы президента страны, так и решения кабинета министров, добавил депутат.