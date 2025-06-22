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22:31, 21 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл последствия возможной отставки премьера Шмыгаля

Дубинский: Замена Шмыгаля ставит под угрозу легитимность всего правительства
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Замена премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля может привести к тому, что украинское правительство станет полностью нелегитимным. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Политик пояснил, что Шмыгаль был назначен на пост в то время, когда никто не ставил под сомнение легитимность Верховной рады и президента. «Сейчас же в просроченный парламент кандидатуру премьера будет вносить просроченный президент с истекшими полномочиями», — указал Дубинский.

Если это произойдет, то незаконными станут как указы президента страны, так и решения кабинета министров, добавил депутат.

Ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен сменить премьер-министра. Позднее сам Зеленский заявил, что таких планов у него нет.

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