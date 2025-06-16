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10:38, 16 июня 2025Бывший СССР

В Раде заявили о плане офиса Зеленского по смене премьера

Депутат Рады Железняк рассказал о планах офиса Зеленского по замене Шмыгаля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Alina Smutko / Reuters

Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского планирует внести изменения в законодательство для замены Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в ОП.

«В эти выходные решения уже приняты. На сколько окончательно это может быть. Поэтому традиционный летний сезон Премьериады считайте открытым», — подчеркнул политик.

Железняк рассказал о планах офиса Зеленского внести в законодательство страны изменения, разрешающие смену премьер-министра страны в период военного положения. По его словам, Шмыгаль утратил поддержку даже среди депутатов правящей фракции «Слуга народа».

Депутат объяснил желание ОП сменить премьера страны намерением показать обновление власти перед предстоящими выборами. Наиболее вероятным кандидатом на посту главы кабинета министров Железняк назвал нынешнего вице-премьера Украины Юлия Свириденко.

Ранее издание Politico раскрыло степень влияния главы ОП Украины Андрея Ермака на Зеленского и назвало его «продюсером» политика. По словам одного из уволенных министров украинского правительства, Ермак выстроил грамотную коммуникацию с Зеленским.

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