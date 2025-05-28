На Украине раскрыли степень влияния Ермака на Зеленского

Politico: Ермак фактически является продюсером Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак фактически имеет настолько сильное влияние на Владимира Зеленского, что его можно сравнить с продюсером главы государства. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«Украинские комментаторы часто называют его продюсером в правящей дуополии, а бывшего телекомика Зеленского — исполнительской звездой», — отмечается в материале издания.

По словам одного из уволенных министров украинского правительства, Ермак выстроил грамотную коммуникацию с Зеленским. В частности, он предлагает президенту готовые решения, так как тот не хочет погружаться в детали. В связи с этим он, пользуясь «тонкой психологией», стал самым влиятельным человеком в офисе, уволив многих несогласных с ним чиновников.

2 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что кадровые решения Зеленского связаны с влиянием Ермака. Отмечается, что кадровые чистки символизируют усиление позиций Ермака как второго по влиянию человека в государстве, а также окончательное оформление офиса президента как ключевого органа управления в стране.