Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:25, 2 апреля 2024Бывший СССР

На Украине связали кадровые чистки в окружении Зеленского с влиянием Ермака

«Страна.ua»: кадровые чистки в окружении Зеленского усилили влияние Ермака

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Кадровые решения украинского лидера Владимира Зеленского связаны с влиянием главы офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Отмечается, что кадровые чистки символизируют усиление позиций Ермака как второго по влиянию человека в государстве, а также окончательное оформление офиса президента как ключевого органа управления в стране. «К настоящему времени на Банковой уволены все заместители главы Офиса президента, которые были назначены не при Ермаке», — указало издание.

Ранее Зеленский уволил ряд советников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95», а также советников главы офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

Кроме того, 26 марта президент Украины отправил в отставку секретаря СНБО страны Алексея Данилова, занимавшего эту должность с октября 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Харькова жалуются подполью на «нашествие» военнослужащих бригады «Азов». Зачем Киев бросил штурмовиков в город?

      Минздрав раскрыл состояние спасенных из-под завалов шахты на Урале горняков

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» пожаловалась на хейтеров

      Россиянин описал обед в горах Таджикистана фразой «настоящее гостеприимство»

      На Украине связали кадровые чистки в окружении Зеленского с влиянием Ермака

      В Иране заявили о своем праве на ответ Израилю после удара по Дамаску

      Россиянка предстанет перед судом за растерзанную овчаркой девочку

      Россиянин на плечах вынес инвалида из горящего «Крокуса»

      50-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» снялась голой и показала фото поклонникам

      В ДНР заявили о потере Часовым Яром стратегического значения для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше