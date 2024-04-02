На Украине связали кадровые чистки в окружении Зеленского с влиянием Ермака

«Страна.ua»: кадровые чистки в окружении Зеленского усилили влияние Ермака

Кадровые решения украинского лидера Владимира Зеленского связаны с влиянием главы офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Отмечается, что кадровые чистки символизируют усиление позиций Ермака как второго по влиянию человека в государстве, а также окончательное оформление офиса президента как ключевого органа управления в стране. «К настоящему времени на Банковой уволены все заместители главы Офиса президента, которые были назначены не при Ермаке», — указало издание.

Ранее Зеленский уволил ряд советников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95», а также советников главы офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

Кроме того, 26 марта президент Украины отправил в отставку секретаря СНБО страны Алексея Данилова, занимавшего эту должность с октября 2019 года.